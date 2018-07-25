اليمن.. قوات الحزام الأمني تحبط تهريب ذخائر وأسلحة للحوثيين (صور)

طوقت وحدات من قوات الحزام الأمني، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء الأربعاء، فيما انتشرت القوات الأمنية على مداخل ومخارج المدينة بعد اشتباكات محدودة مع مجموعة من المسلحين.

وتمكنت قوات الحزام الأمني في مديرية “يافع” من إحباط تهريب كميات من الذخائر قادمة من عدن باتجاه محافظة البيضاء، التي يسيطر الحوثيون على أجزاء واسعة منها .

وذكرت مصادر أمنية في عدن، أن أطقم ودوريات أمنية لقوات الحزام انتشرت في مداخل مديرية “دار سعد” و”الشيخ عثمان” و”المنصورة”، مساء الأربعاء، عقب اندلاع اشتباكات محدودة مع مسلحين هاجموا دورية للحزام الأمني بالقرب من دوار “الكراع” شمال المدينة.

وتأتي تلك الاشتباكات بعد ساعات من تفجير استهدف مركبة عسكرية بعبوة ناسفة زرعت بجانب سوق مركزي للخضار بحي المنصورة، ما أسفر عن إصابة 3 جنود، بالإضافة إلى مدني .

وفي محافظة “لحج” المتاخمة لعدن، قالت قوات الحزام الأمني إنها تمكنت من ضبط شاحنة تحمل كميات كبيرة من الذخيرة كانت قادمة من عدن باتجاه محافظة “البيضاء” التي يسيطر الحوثيين على أجزاء واسعة منها.

وأضافت القوات الأمنية في بيان صحفي لها، أن “الذخائر وعددها 100 شنطة ذخيرة تشيكي، و100 شنطة أخرى ذخيرة دشكا 12.7، بعد أن تم إخفاؤها والتمويه عليها بطريقة محكمة، لكن يقظة رجال قوات الحزام الأمني، حالت دون تهريب الذخائر نحو الجماعات الإرهابية”.