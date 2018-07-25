التحالف العربي ينفذ عملية إسقاط جوي في الحديدة (فيديو)

ألقت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للمرة الثانية خلال أسبوع مساعدات إنسانية، وإغاثية، على أهالي مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية عبر الجو.

وتضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 400 سلة غذائية، استفاد منها 2800 مواطن يمني إضافة إلى المياه المعدنية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية الإماراتية في اليمن قوله:”إن عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جاءت بهدف تخفيف معاناة السكان جراء آثار الأحداث الجارية، وإعادة الحياة للمناطق المحررة حديثًا بعد أكثر من 3 سنوات من عمليات التجويع الممنهج، والحصار الحوثي”.

وأكد الكعبي “استمرار عمليات إسقاط المساعدات الإغاثية جوًا على سكان المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا في الحديدة”.

وكان “التحالف العربي” قد نفذ خلال الأسبوع الماضي عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية، والإغاثية، على أهالي شمال مديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وذلك عبر استخدام المظلات التي تستخدم تقنية “جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات” وهي ذات التقنية التي تم استخدامها اليوم.