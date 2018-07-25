اليمن.. قوات “ألوية العمالقة” الجنوبية تتقدم باتجاه مدينة زبيد التاريخية

حققت قوات ألوية العمالقة الجنوبية تقدمًا هامًا باتجاه مدينة زبيد التاريخية، مكبدة ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة، في خطوة إستراتيجية لتأمين خط الساحل، الضروري لإمدادات معركة الحديدة التي قد تستأنف، إذا ما فشلت جهود الأمم المتحدة في إقناع الميليشيات الحوثية بالانسحاب منها دون قتال.

وتقدمت القوات الجنوبية نحو المدينة التاريخية عقب معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية، مؤكدة عزمها على تحرير المدينة الواقعة غرب محافظة الحديدة وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتسعى القوات المدعومة من التحالف العربي إلى التقدم باتجاه الشرق من الطريق الساحلي، الذي سيطرت عليه منتصف الشهر الماضي، بغية تأمين القوات المتقدمة نحو مدينة الحديدة.

وحسب المعطيات العسكرية، أجرت القوات تغييرًا في خططها، فبعد أن كانت تسعى إلى تأمين الخط الساحلي فقط بغية الوصول إلى الحديدة، أصبحت تتوغل شرقًا في مديريات المحافظة.