نجاة مسؤول أمني كبير من محاولة اغتيال في عدن

نجا مسؤول أمني يمني كبير، الثلاثاء، من محاولة اغتيال هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بينما أصُيب أحد مرافقيه خلال إطلاق مسلحين النيران على سيارته أثناء قيامهم بدورية أمنية، بمحافظة عدن، جنوب البلاد.

جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وقال المصدر، إن “قائد شرطة حي البساتين بمدينة الشيخ عثمان في عدن، العقيد مصلح الذرحاني، نجا من محاولة اغتيال، حين اطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته، فيما أصيب أحد مرافقيه بإصابات متوسطة”.

وأضاف، “كان الذرحاني يقود دورية أمنية لمداهمة؛ مخبأ كان يحتمي فيه بعض المطلوبين أمنيًا، في إحدى المزارع بحي البساتين شمال مدينة الشيخ عثمان، بمحافظة عدن”.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لم يصدر أي تعقيب رسمي على محاولة الاغتيال.

وصباح الإثنين، نجا قائد الكتيبة الرابعة “حزم” في إدارة أمن عدن، رامي محمد مثنى الصميدي، المكنى بـ”أبي مهتم”، من محاولة اغتيال في تفجير عبوة ناسفة بسيارته في عدن.

وأدى الانفجار إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان، وامرأة كانوا بالقرب من موقع الانفجار، فضلًا عن إصابة 5 من الجنود المرافقين لأبي مهتم.