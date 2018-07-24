اليمن.. اغتيال جندي في تعز ونجاة مسؤول أمني بعدن‎

لقي جندي في اللواء 22 ميكا بمحافظة تعز شمال اليمن مساء الثلاثاء، مصرعه برصاص مجهولين، فيما نجا مسؤول أمني من محاول اغتيال شمال العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر محلية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الجندي فارس حمود فرحان قاسم امام، وهو جندي في اللواء 22 ميكا، أثناء تواجده في شارع التحرير بمحافظة تعز، وأردوه قتيلًا على الفور.

وأضافت المصادر، أن المسلحين بادروا بنهب السلاح الشخصي الذي كان بحوزة الجندي وفروا هاربين.

وفي عدن، قالت المصادر “إن قائد قسم شرطة منطقة البساتين شمال عدن العقيد مصلح الذرحاني، نجا من محاولة اغتيال أثناء تأديته مهمة أمنية في إحدى مزارع المنطقة”، مشيرة إلى أن “مسلحين أطلقوا الرصاص على سيارته”.

وأوضحت المصادر، أن أحد مرافقي الذرحاني أصيب في إطلاق النار، فيما نجا الذرحاني وتعرضت سيارته لأضرار.

وتشهد عدن وكذا تعز خلال الأونة الأخيرة، تزايدًا كبيرا في عمليات الاغتيالات والقتل التي طالت كوادر أمنية ورجال دين.