“التحالف”: طائرة تابعة لـ”الصليب الأحمر” دخلت المجال الجوي للعمليات العسكرية في اليمن

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، إن إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي قامت بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غيّر المسار الجوي المحدد لها، وانحرف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي، حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف المالكي أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي، ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات، والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها على الهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي في جازان، وقد هبطت في الساعة (14:16)، بعد أن أقلعت في تمام الساعة (13:00).

وأكد التحالف أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران، وتم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر، وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم (4)، كما أكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قِبل قوات التحالف، هو لسلامة المجال الجوي، وكذلك طاقم الطائرة، والركاب العاملين في المجال الإنساني.