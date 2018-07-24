قتلى وجرحى بتفجير هز حي إنماء في عدن (فيديو وصور)

أسفر تفجير بدراجة نارية ملغومة، اليوم الثلاثاء، في حي إنماء بمدينة عدن اليمنية، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ولم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن التفجير، الذي استهدف إحدى السيارات المتوقفة بالقرب من نقطة أمنية، فيما لم يعرف من كان بداخل السيارة المستهدفة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مستشفى “النقيب” في مديرية “المنصورة” استقبل عددًا من الجرحي الذين وصلوا إليه لتلقي العلاج بعد التفجير.

اللقطات الأولى من موقع تفجير هز حي إنماء في #عدن مستهدفا ابو مهتم قائد اللواء 4 حزم التابع لأمن العاصمة اليمنية المؤقتة

التفاصيل: https://t.co/brpanebAKA#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/VFUYBp3QqX — إرم نيوز (@EremNews) July 24, 2018

وذكرت مصادر محلية أن التفجير استهدف ابو مهتم قائد اللواء 4 حزم التابع لأمن عدن.