قتلى وجرحى بتفجير هز حي إنماء في عدن (فيديو وصور)

قتلى وجرحى بتفجير هز حي إنماء في عدن (فيديو وصور)

نتج التفجير عن دراجة ملغومة استهدفت إحدى السيارات المتوقفة بالقر ب من نقطة أمنية.

المصدر: إرم نيوز

أسفر تفجير بدراجة نارية ملغومة، اليوم الثلاثاء، في حي إنماء بمدينة عدن اليمنية، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ولم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن التفجير، الذي استهدف إحدى السيارات المتوقفة بالقرب من نقطة أمنية، فيما لم يعرف من كان بداخل السيارة المستهدفة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مستشفى “النقيب” في مديرية “المنصورة” استقبل عددًا من الجرحي الذين وصلوا إليه لتلقي العلاج بعد التفجير.

وذكرت مصادر محلية أن التفجير استهدف ابو مهتم قائد اللواء 4 حزم التابع لأمن عدن.

 

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