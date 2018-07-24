صد هجوم للحوثيين استهدف ميناء المخا غربي اليمن

قال مصدر عسكري يمني إن القوات الحكومية والإماراتية المنضوية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، صدت هجوماً مسلحاً شنه مسلحو ميليشيا الحوثي على ميناء مدينة المخا، غربي البلاد، مساء الاثنين.
وأشار المصدر، إن اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة اندلعت بين القوات الحكومية والإماراتية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، أسفرت عن صد الهجوم وإفشاله.
وفي الإطار ذاته، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، الإثنين، السيطرة ناريًا على مركز مديرية “باقم” اليمنية.
وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي: إن قوات الشرعية تتقدم في مديرية “باقم” بصعدة، وتحرير مدينة “زبيد” في محافظة الحديدة بات قريبًا.
وكان المركز الإعلامي لقوات “ألوية العمالقة” في الساحل الغربي، قد أصدر بياناً قال فيه إن “التحالف ألقى منشورات على المدينتين في إطار استعدادات تلك القوات لاقتحامهما”.