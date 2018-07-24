صد هجوم للحوثيين استهدف ميناء المخا غربي اليمن

قال مصدر عسكري يمني إن القوات الحكومية والإماراتية المنضوية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، صدت هجوماً مسلحاً شنه مسلحو ميليشيا الحوثي على ميناء مدينة المخا، غربي البلاد، مساء الاثنين.

وأشار المصدر، إن اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة اندلعت بين القوات الحكومية والإماراتية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، أسفرت عن صد الهجوم وإفشاله.

وفي الإطار ذاته، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، الإثنين، السيطرة ناريًا على مركز مديرية “باقم” اليمنية.