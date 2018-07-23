التحالف العربي يسيطر ناريًا على “باقم” ويؤكد قرب تحرير “زبيد” بالحديدة (فيديو)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، السيطرة ناريًا على مركز مديرية “باقم” اليمنية.

وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي: إن قوات الشرعية تتقدم في مديرية “باقم” بصعدة، وتحرير مدينة “زبيد” في محافظة الحديدة بات قريبًا.

ونشر التحالف مقاطع تظهر ما قال إنه “استهداف ومواجهة تجمعات المقاتلين من الميليشيا الحوثية الإرهابية”، وفقًا لما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية.

فيديو | استهداف ومواجهة تجمعات المقاتلين من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لـ #إيران #الإخبارية pic.twitter.com/h7E6faIErj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2018

وقال المالكي إنه تم استهداف ومهاجمة مبنى لتجمع عناصر ميليشيات الحوثي قبل نقلهم للجبهات، وهذا المبنى تتخذه الميليشيات مكانًا لتجميع المقاتلين ومن ثم التوجه للجبهات في الجهة الشمالية.

وظهر في مقطع آخر استهداف ومهاجمة محطة إعادة إرسال للاتصالات الحوثية، وهي إحدى العمليات التي ينفذها التحالف منذ فترة، وشملت محطات اتصالات عسكرية حوثية، أجبرت الحوثيين على استخدام وسائل بديلة للاتصالات، وفقًا للمالكي.

فيديو | استهداف ومهاجمة مبنى لتجمع العناصر الحوثية الإرهابية قبل نقلهم للجبهات #الإخبارية pic.twitter.com/PJavQLyK4x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2018

وكشف المالكي أن التحالف استهدف أيضًا عربة إمداد ومقاتلين في ميدي بعد مراقبتها من خلال منظمات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بعدما حاولت التخفي بين الأشجار.

وأضاف أن عمليات التحالف استهدفت أيضًا نقطة تفتيش حوثية تستخدم للإمداد بالسلاح.