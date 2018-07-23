التحالف العربي يسيطر ناريًا على “باقم” ويؤكد قرب تحرير “زبيد” بالحديدة (فيديو)

التحالف العربي يسيطر ناريًا على “باقم” ويؤكد قرب تحرير “زبيد” بالحديدة (فيديو)

كشف المالكي أن التحالف استهدف أيضًا عربة إمداد ومقاتلين في ميدي بعد مراقبتها من خلال منظمات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، السيطرة ناريًا على مركز مديرية “باقم” اليمنية.

وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي: إن قوات الشرعية تتقدم في مديرية “باقم” بصعدة، وتحرير مدينة “زبيد” في محافظة الحديدة بات قريبًا.

ونشر التحالف مقاطع تظهر ما قال إنه “استهداف ومواجهة تجمعات المقاتلين من الميليشيا الحوثية الإرهابية”، وفقًا لما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية.

وقال المالكي إنه تم استهداف ومهاجمة مبنى لتجمع عناصر ميليشيات الحوثي قبل نقلهم للجبهات، وهذا المبنى تتخذه الميليشيات مكانًا لتجميع المقاتلين ومن ثم التوجه للجبهات في الجهة الشمالية.

وظهر في مقطع آخر استهداف ومهاجمة محطة إعادة إرسال للاتصالات الحوثية، وهي إحدى العمليات التي ينفذها التحالف منذ فترة، وشملت محطات اتصالات عسكرية حوثية، أجبرت الحوثيين على استخدام وسائل بديلة للاتصالات، وفقًا للمالكي.

وكشف المالكي أن التحالف استهدف أيضًا عربة إمداد ومقاتلين في ميدي بعد مراقبتها من خلال منظمات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بعدما حاولت التخفي بين الأشجار.

وأضاف أن عمليات التحالف استهدفت أيضًا نقطة تفتيش حوثية تستخدم للإمداد بالسلاح.

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