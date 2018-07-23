قتيلان وخمس إصابات بانفجار قنبلة في الحديدة اليمنية

لقي ما لا يقل عن 2 من نازحي محافظة الحديدة اليمنية مصرعهم وأصيب 5 آخرون، فجر اليوم الاثنين، إثر هجوم مسلح استهدف تجمعًا لهم بمنطقة الشيخ عثمان.

وبحسب موقع “عدن الغد” المحلي، “ألقى مسلح مجهول قنبلة يدوية صوب تجمع للنازحين بجولة القاهرة بالشيخ عثمان؛ ما أسفر عن مقتل 2 منهم”.

ونقل المصدر عن سكان محليون، قولهم إن المسلح “قام بإلقاء قنبلة وسط العمال النائمين في منطقة القاهرة في الشيخ عثمان؛ ما أسفر عن مقتل إبراهيم جايد من التمامية وشخص آخر، وجَرح خمسة آخرين بإصابات خطيرة تم نقلهم لمستشفى الصليب لأحمر”.