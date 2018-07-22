أبو مشعل الكازمي نائب مدير أمن عدن: أحد أقربائي ضمن العصابة التي هاجمتني

قال نائب مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، العقيد علي الذيب الكازمي، اليوم الأحد، إنّ الهجوم بقنبلة يدوية الذي أصيب به مساء السبت، تقف وراءه عصابة تضم أحد أقربائه.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن الكازمي، قوله “إن العصابة مكونة من عدد من الأشخاص بينهم أحد أقاربه، وإنها قامت خلال الأشهر الماضية بعمليات قطع طرق ضد مواطنين ومهاجمة متاجر”.

وأوضح الكازمي أنّ “مديرية الأمن تحركت لوضع حد لهذه العصابة بعد استمرار جرائمها، ومهاجمتها لمركز تجاري، ورمي قنبلة على أحد المحلات فيها”.

وأكد المسؤول الأمني اليمني أنّه “بعد رصد المتهم الرئيس، وأعضاء العصابة تمت مداهمة المنزل الذي يتواجد فيه (مساء السبت) حيث قام برمي قنبلة أسفرت عن إصابته”.