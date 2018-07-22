بإسناد سعودي.. مقتل عشرات الحوثيين في عملية نوعية للجيش اليمني بصعدة

قتل العشرات من ميليشيات الحوثيين في هجوم نوعي نفذته مجموعة خاصة بالجيش اليمني، في مديرية شداء غرب محافظة صعدة، وفقًا لقائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي.

وقال العجابي في تصريحات لموقع الجيش اليمني، إن “مجموعة خاصة تابعة للواء الثالث نفذت مساء السبت، عملية التفافية هجومية ناجحة على مواقع مليشيات الحوثيين بالقرب من جبل تويلق بجبهة شداء”.

وأكد القائد العسكري على أن “الهجوم أسفر عن مقتل جميع عناصر المليشيات في المواقع”، مبينًا أن “المجموعة الخاصة تمكنت من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة”.

وأثنى العجابي على دور القوات السعودية المشاركة مع الجيش اليمني بقيادة العميد الركن عبدالله غرمان، مثمنًا ما تقدمه من دعم عسكري ولوجستي للجيش في محور صعدة جبهة شداء، الذي يحقق انتصارات متوالية وسط فرار وانهيارات متوالية في صفوف ميليشيات الحوثيين.