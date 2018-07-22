الأوقاف اليمنية تدعو إلى الوقوف بحزم أمام عمليات اغتيال أئمة المساجد‎

دعت وزارة الأوقاف اليمنية، الجهات الأمنية المختصة في عدن (جنوب)، إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة المساجد والعلماء من اغتيال وإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان لها، “ندعو الجهات الأمنية المختصة في عدن إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة المساجد والعلماء والدعاة من أعمال قتل وتفجيرات”.

ويأتي بيان الوزارة بعد ساعات قليلة من عملية الاغتيال التي طالت أمام مسجد عبدالله عزام بمدينة المعلا في عدن، الشيخ “محمد بازرعه” عقب صلاة عشاء السبت، برصاص مسلحين مجهولين.

وشددت الوزارة على ضرورة ملاحقة وضبط الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة؛ حتى ينالوا جزاءهم الرادع.

واعتبرت ما يتعرض له أئمة وخطباء المساجد من أعمال قتل وإرهاب “جرائم نكراء”، وهي أيضًا محرمة في كل الشرائع والأديان السماوية.

ومنذ طرد ميليشيات الحوثي من عدن، منتصف يوليو/ تموز 2015، تشهد العاصمة المؤقتة لليمن، عمليات تفجير واغتيال واختطاف، استهدفت مقار أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطًا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.

وخلال 3 أسابيع فقط، اُغتيل خمسة أشخاص ونجا اثنان آخران بعدن، في حين تشير أرقام غير رسمية إلى أن نحو 400 عملية اغتيال استهدفت عسكريين وشخصيات اجتماعية ودينية، خلال العامين الماضيين.