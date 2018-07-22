اليمن.. الصور الأولى لأبو مشعل الكازمي نائب مدير أمن عدن بعد إصابته بقنبلة

نجا النائب الأول لمدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، العقيد علي ذيب الكازمي “أبو مشعل” بأعجوبة بعد الإصابة التي تعرَّض لها بقنبلة في ظروف تضاربت الروايات بشأنها.

وظهر “أبو مشعل” اليوم الأحد في صورة التقطت عندما عادَه وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح للاطمئنان على صحته وفقًا لصحيفة عدن الغد.

وكان ناشط مقرب من الكازمي نشر صورًا له لحظة نقله إلى المستشفى مؤكدًا نجاح عملية خضع لها لإخراج شظايا قنبلة هوجم بها من قبل “أحد البلاطجة”.

ونقل عن الحارس الشخصي للعقيد أبو مشعل محمود المكسر قوله، إن أبو مشعل انتقل بعد بلاغات متعددة من مواطنين، مع قوة أمنية بهدف القبض على بلطجي يدعى سالم عبدالقادر بمدينة الممدارة، إلا أن المطلوب بادر بإلقاء القنبلة على القوة التي يقودها أبو مشعل ليصاب أبومشعل هو والمهاجم بشظايا ولم يصب أحد غيرهما.

وذكر بأن المهاجم تم القبض عليه وأودع سجن القوات الخاصة بعدن بينما فرَّ 4 من مرافقيه.

وكشف أن العقيد أبو مشعل خضع لعملية لإيقاف نزيف داخلي بسبب شظايا القنبلة.