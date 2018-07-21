اغتيال إمام مسجد “عبدالله عزام” في عدن برصاص مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم السبت، إمام مسجد بحي المعلا جنوب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إنّ “مسلحين على متن سيارة من نوع هايلوكس أطلقوا النار على إمام وخطيب مسجد عبدالله عزام، الشيخ محمد راغب بازرعة، بحي المعلا وأردوه قتيلًا على الفور”.

وأضافت المصادر، أنّ “المسلحين أطلقوا النار على راغب أثناء خروجه من المسجد عقب صلاة العشاء، قبل أن يلوذوا بالفرار”.

وعادت موجة الاغتيالات إلى العاصمة عدن مؤخرًا، حيث ربطها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بعملية إطلاق عدد من السجناء والموقوفين من السجون مؤخرًا من قبل وزارة الداخلية بدون عرضهم على النيابات والمحاكم.