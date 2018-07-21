القوات اليمنية تُحبط محاولة اختراق جديدة وتأسر 35 حوثيًا في الحديدة

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، محاولة تسلل، قامت بها مجاميع من المليشيات الحوثية، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح، في حين تمكنت من أسر 35 عنصرًا من عناصر الحوثيين، في الحديدة بعمليات منفصلة.

وبحسب مصادر ميدانية في الساحل الغربي، تصدت القوات المشتركة، “لمحاولة التسلل التي قام الحوثيون بها نحو مناطق حررتها القوات المشتركة المناهضة للحوثيين، في منطقة الجاح، بمديرية بيت الفقيه، وأجبرتها على التراجع والفرار، وسط خسائر في الأرواح والعتاد”.

وفي عملية أخرى، تمكنت القوات المشتركة، من أسر 35 مسلحًا من الحوثيين، كانوا مختبئين في مدينة التحيتا، جنوب الحديدة، أثناء محاولتهم الخروج من المدينة، طبقًا لما ذكره المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية.

في غضون ذلك، تتواصل العمليات العسكرية للجيش اليمني، المسنود بمقاتلات التحالف العربي المشترك، في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين، شمال البلاد.

وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، في تصريح نقله عنه موقع الجيش اليمني، إن قواته “تطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور، وإن عملية الثقب التي انطلقت الأسبوع الماضي، على وشك تحقيق أهدافها”.

وأشار إلى أنه “لم يتبق سوى القليل لدخول قوات الجيش إلى مركز المديرية، وسط حالة الانكسار التي تعيشها المليشيات الحوثية، التي باتت تدفع بمجاميع من الأطفال المغرر بهم إلى جبهات القتال”.