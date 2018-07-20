غريفيث يُطلع بومبيو على خارطة جديدة لتسوية النزاع في اليمن

أطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص في اليمن، مارتن غريفيث، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، على خارطة جديدة لتسوية النزاع اليمني.

ويعاني اليمن، منذ أكثر من ثلاث سنوات، من حرب مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة “الحوثي”، المسيطرة على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان: “إن غريفيث عرض على بومبيو، خلال لقائهما في واشنطن، معلومات محدّثة عن مباحثات المبعوث الأممي مع جميع الأطراف بشأن النزاع في اليمن”.

وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يحقق السلام والازدهار والأمن لليمن، بحسب نويرت.

ومنذ أسابيع يقوم المبعوث الأممي بجولة إقليمية ودولية لتسويق خارطة سلام جديدة تم استخلاصها من لقاءات مكثفة مع أطراف النزاع اليمني.

ويأمل غريفيث في جمع أطراف النزاع على طاولة المفاوضات لبحث خارطة الطريق الجديدة.