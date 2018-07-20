مقتل 4 قياديين حوثيين في غارة للتحالف العربي

أعلن الجيش اليمني، فجر الجمعة، مقتل 4 من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثيين في غارة للتحالف العربي بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، إن “طيران التحالف العربي استهدف الخميس، اجتماعًا لقيادات الحوثيين بوادي لصف في مديرية نهم”.

وأسفرت الغارة بحسب البيان، عن مقتل القيادي الحوثي، ياسر عبد الله عامر، و3 قيادات ينتمون لمحافظة صعدة معقل الجماعة (لم يذكر أسماءهم)، وعدد من مرافقيهم (لم يذكر عددهم).

وأضاف البيان، أن “القيادي ياسر عامر، من أكبر القيادات الميدانية التابعة للميليشيا في مديرية نهم، فيما القادة الآخرون قدموا من صعدة للإشراف على جبهة نهم مؤخرًا”.