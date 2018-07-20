132 إصابة بـ”حمى الضنك” في مأرب.. و”الصحة اليمنية” تطلق نداء استغاثة

أعلن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب، شرقي اليمن، مساء الخميس، أنه سجل 132 حالة إصابة بـ”حمى الضنك” في مختلف مناطق المحافظة، خلال الأسابيع الماضية.

وأطلق المكتب الحكومي، في بيان، نداء استغاثة للجهات الرسمية والحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لـ”التدخل العاجل” لمواجهة المرض.

وحذر البيان، من خطورة التطورات الصحية التي تشهدها المحافظة، ومن بينها “الانتشار السريع للعديد من الأمراض والأوبئة مثل الحصبة والكوليرا والدفتيريا، وأخيرًا الانتشار الواسع لحمى الضنك”.

ولم يقدم البيان، إحصائيات حول أعداد المصابين بالأمراض والأوبئة، بخلاف “حمى الضنك”.

وقال المكتب إنه “يعاني من شح الإمكانيات نتيجة الوضع السياسي الراهن والحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، خاصة مع الضعف الواضح لتدخلات المنظمات الدولية في المحافظة”.

ودعا إلى سرعة التدخل للحد من انتشار الأمراض الوبائية، خاصة “حمى الضنك” و”الحصبة”.

كما طالب بتوفير الاحتياجات الأساسية للتوعية والوقاية ومستلزمات مكافحة نواقل الأمراض وتوفير العلاجات الأساسية لحماية المدنيين من الأوبئة الفتاكة.

وينتقل فيروس “حمى الضنك” إلى الإنسان عن طريق لدغة الباعوض، ويكتسب الباعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى.

وتتمثل أعراض المرض بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام إضافة إلى الألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف من الأنف.

وأودى المرض بحياة 42 يمنيًا خلال الستة أشهر الأولى من 2016، بحسب منظمة الصحة العالمية.

كما سجلت بيانات المنظمة العالمية، 17 ألفًا و796 حالة اشتباه بالوباء في المدن اليمنية، خلال ذات الفترة التي كانت شهدت انتشارًا كبيرًا للوباء، جراء تدهور الوضع الصحي في البلاد.