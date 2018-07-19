الجيش اليمني يقتل 30 حوثيًا في صعدة ويطوق مركز مديرية باقم

أعلن الجيش اليمني، فجر الخميس، مقتل 30 مسلحًا حوثيًا وحصار مركز مديرية “باقم” في محافظة صعدة معقل الجماعة، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، إن “الجيش مسنودًا بطيران التحالف العربي يخوض معارك ضارية ضد مليشيات الحوثي في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة”.

ونقل البيان عن العميد ياسر الحارثي قائد اللواء 102 قوله إن “قوات الجيش حررت سلسلة جبال العبد، والوسط بمديرية باقم، وتمكنت من قطع خط إمداد الحوثيين الذي يربط قرية مزهر بمركز المديرية”.

وأضاف الحارثي أن قوات الجيش “تفرض في الأثناء حصارًا خانقًا على مليشيات الحوثي المتمركزة في مركز مديرية باقم وتقطع عنها خطوط الإمداد”.

وأسفرت المعارك المتواصلة بحسب، الحارثي، عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا حوثيًا، وأسر 4 آخرين.

وكانت قوات الجيش أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أنها تمكنت من تحرير قرية “مزهر” القريبة من مركز مديرية باقم.

ويسعى الجيش اليمني للتقدم نحو مدينة صعدة، مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم، والتي يسيطر الحوثيون عليها منذ مايو/ أيار 2011، ويتخذونها معقلًا لهم.