هادي يبشر أبناء عدن ولحج وأبين بقرب انتهاء أزمة الكهرباء (فيديو)

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، عن توصله، لاتفاق مع شركة أمريكية تعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، بهدف إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بمقدار 500 ميجاوات، لتغطية العجز الكهربائي، في كلٍ من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين.

وقال هادي، خلال لقاء موسع جمعه بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية من أبناء مدينة عدن: “أبشركم.. لقد تواصلت شخصيًا مع شركة (جنرال إلكتريك General Electric) الأمريكية، واتفقت معهم على توفير كهرباء بقدرة 500 ميجا وات، تُغطي عدن وأبين ولحج”.

وكشف الرئيس اليمني بأنه اجتمع الثلاثاء بمسؤولي مؤسسة الكهرباء في عدن، مخبرًا إياهم: “إن هنالك من يتلاعب بخدمة الكهرباء، وحذرتهم”.

وأضاف “ضغطنا على إمكانياتنا لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء، فخلال شهر ونصف الشهر الأخير فقط، خسرنا على وقود الكهرباء مبلغ وقدره 96 مليون دولار أمريكي”، مشيرًا إلى أن حجم إيرادات الكهرباء في عدن لا يتجاوز مليوني دولار أمريكي فقط.

وأعرب هادي عن عدم رضاه مما يحدث في مدينة عدن قائلًا: “عدن لا تستحق ما يحدث لها فأنا أتابع الوضع هناك، ولست راضيًا عن كثير مما يحدث فيها، وعلى أداء كثير من مسؤوليها، ووجهت الحكومة لتكون قريبة لمعالجة قضايا عدن، وخاصة الخدمات فيها”.