هادي: مخاطر إيران لا تزال تتربص باليمن والمنطقة العربية‎

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن “مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأذرعها الإرهابية، لا تزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها خدمةً للمشروع الفارسي المستهدف لليمن والمنطقة العربية بصورة عامة”.

وأكد الرئيس هادي، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة في العاصمة المؤقتة عدن، بوفد عسكري من قوات التحالف العربي، تقدمهم قائد قوات التحالف بعدن العميد الركن عوض سعيد الاحبابي ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد، على “وحدة الهدف والمصير المشترك لليمن ودول المنطقة”.

وشدد هادي على “أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين اليمن ودوّل التحالف العربي، لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تخدم الجميع، وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والانتصار لهويتنا وأهدافنا الآنية والاستراتيجية”.

وثمّن الرئيس اليمني “جهود التحالف العربي، ومواقفهم المشرفة وتضحياتهم الجسيمة التي قدموها في ميادين الشرف والبطولة جنبًا إلى جنب مع أشقائهم من أبناء الشعب اليمني”، لافتًا إلى “أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود”.

من جانبه، أكد قائد قوات التحالف العربي العميد الركن عوض سعيد الاحبابي على “وحدة الأهداف التي يعمل الجميع من أجلها، وقدم في سبيلها التضحيات لنصرة اليمن وشرعيته الدستورية، وتحقيق الأمن والسلام في عدن والمناطق المحررة”.

وأشار إلى أن “العمل متواصل لتحقيق الهدف، وهزيمة العدو، والذي يتجسد في مختلف الجبهات والمواقع مع قوات الجيش اليمني”.