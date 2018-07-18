مصرع محمد صالح الأحمر الملحق العسكري اليمني في البحرين بانفجار في مأرب (صور)

لقي الفريق ركن محمد صالح الأحمر الملحق العسكري في السفارة اليمنية بالبحرين اليوم الأربعاء مصرعه، في انفجار استهدف معكسرًا تدريبيًا في مأرب اليمنية.

وتضاربت الأنباء الأولية الواردة من اليمن حول سبب الانفجار، إذ أفاد ناشطون بأن لغمًا استهدف الملحق العسكري، الذي كان يرافق علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني.

وأفاد ناشطون آخرون بأن قذيفة هاون أصابت تجمعًا عسكريًا، تواجد فيه عدد من القيادات اليمنية برفقة علي محسن الأحمر الذي نجا من الاغتيال.

حسبي الله ونعم الوكيل

انا لله وانا اليه راجعون استشهاد العميد محمد محمد صالح الاحمر في انفجار لغم أرضي استهدف موكب نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر في #مأرب

الرحمة والخلود لروحك ولكل رفاقك pic.twitter.com/QjilNZp5Bf — الساحل الغربي #تهامه (@ghazealfqeeh) July 18, 2018

وراجت أنباء بالتزامن مع ذلك، تفيد بأن الهجوم كان يستهدف علي محسن الأحمر أثناء زيارته معسكرًا تدريبيًا في محافظة مأرب.

من جهتها، نعت رئاسة هيئة الأركان العامة الفقيد في بيان قالت فيه: “استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري لبلادنا لدى مملكة البحرين، وهو يؤدي واجبه الوطني الموكل إليه في محافظة مأرب”.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية: “لقد عرف الشهيد بوفائه لقسمه ومبدئه العسكري، كما عرف بحنكته وشجاعته وحسن قيادته في مختلف المناصب التي تقلدها، وهو من خيرة الضباط الذين انحازوا للشرعية ولداعي الوطن، وواجه مع زملائه ببسالة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ نشأتها الأولى”.

وأشار البيان إلى “المناصب العسكرية التي تولاها في السلك العسكرية، ومنها قيادته للواء حفظ السلام الذي ساهم بشجاعة في كسر الميليشيا الغازية، وفي مساندة الشرعية، وظل حريصًا على الإسهام والمشاركة مع زملائه من أبطال الجيش الوطني، حتى بعد انتقال مهامه للعمل كملحق عسكري لدى سفارة البحرين، ولقي ربه وهو يؤدي مهام التدريب لأبطال الجيش..مشيدًا بمناقب الشهيد وبطولاته”.