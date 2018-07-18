الحوثيون يفجّرون منزل شيخ قبلي بعد مواجهات مع أنصاره في إب

فجّر مسلحو جماعة الحوثي، الثلاثاء، منزل شيخ قبلي بمحافظة إب، وسط اليمن، بعد مواجهات مع أنصاره.

وقال موقع “سبتمبر نت”، التابع للجيش اليمني، إن مسلحي الحوثي اعتدوا على منزل الشيخ “صادق القاضي”، بمديرية السبرة شرقي محافظة “إب”، دون أن يوضح الأسباب.

وأضاف الموقع أن الحوثيين قاموا بتفجير منزل “القاضي”، الذي تمكن من الانسحاب مع زوجته وأطفاله ومرافقيه، بعد مواجهات، أسفرت عن مقتل 7 حوثيين، وأحد مرافقي الشيخ، وإصابة آخرين.

ويسيطر الحوثيون على محافظة “إب” منذ مطلع عام 2015، وتعتبر طريقًا رئيسًا لإمداداتهم المتجهة نحو “تعز” والمحافظات الجنوبية.