الحوثيون يختطفون 5 طلاب جامعيين في ذمار

اختطفت مليشيات الحوثي في مدينة ذمار جنوبي صنعاء، فجر الجمعة، 5 طلاب جامعيين ينتمون إلى محافظة تعز.

وقال شهود عيان لـ”إرم نيوز” إن “3 أطقم عليها مسلحين حوثيين اقتحمت سكنًا يسكن فيه طلاب ينتمون إلى محافظة تعز ويدرسون في جامعة ذمار, واختطفت خمسة منهم, واقتادهم إلى جهة مجهولة”.

وأكد الشهود أن “الحوثيين انهالوا على الطلاب بالضرب بأعقاب البنادق، وكانت الدماء تسيل من اثنين منهم لحظة اختطافهم، كما أطلق أحد مسلحي الحوثي النار في الهواء لتفريق سكان الحي الذين اعترضوا على اختطاف الطلاب”.

واتهمت الميليشيات الحوثية الطلاب بـ”ارتباط أقربائهم بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز”.

وتعد عملية الاختطاف هذه هي الخامسة منذ انطلاق العام الجامعي الحالي (2017- 2018) في جامعة ذمار منتصف العام الفائت، فقد سبق لمسلحي الحوثي اقتياد طلاب ينتمون إلى محافظات تعز واب وذمار، إلى سجون سرية تديرها جماعة الحوثي بتهمة الارتباط بالجيش الوطني.