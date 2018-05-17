إعصار “ساجار” يصل عدن.. والحكومة اليمنية ترفع حالة التأهب

قال سكان محليون في عدن، إن الإعصار “ساجار” وصل إلى سواحل المدينة، فيما وجهت الحكومة اليمنية، محافظي المحافظات الساحلية برفع حالة الاستعداد، وتشكيل لجان طوارئ، والتأهب لمواجهة الأخطار، نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأيام المقبلة، بعد توقعات بضرب إعصار مداري لتلك المحافظات.

وأوضح السكان المحليون أن “رياحًا شديدة مصحوبة بالأتربة بدأت بالهبوب فجر الجمعة، بقوة على مدينة عدن، لاسيما في المناطق القريبة من البحر”.

وأضافوا في حديث لـ”إرم نيوز” أن “الأمطار بدأت بالهطول أيضاً، إضافة إلى هيجان مياه البحر وارتفاع منسوبه إذ وصلت المياه إلى الطرقات المحاذية له”.

وأشاروا إلى أن “الرياح الشديدة تسببت بتكسر زجاج بعض المباني السكنية واقتلاع بعض الأشجار”.

وفي السياق ذاته، طالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة (حكومية)، عبدالرقيب فتح، مساء الخميس، منسقة الشؤون الإغاثية والإنسانية الأممية في اليمن، ليزا غراندي، بالتنسيق مع المنظمات الأممية الإغاثية العاملة في اليمن، ومع الحكومة الشرعية في تقديم الاحتياجات اللازمة.

كما طالبها بإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية والطبية؛ لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي هذه المحافظات، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

ودعا فتح مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإغاثية والإنسانية مارك لوكوك، بتوجيه المنظمات المختصة لمراقبة الشواطئ اليمنية، وإصدار توجيهات للأجهزة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في الشواطئ اليمنية.

ودعاه كذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ السكان وإغاثتهم، وتوجيه السفن والصيادين بأخذ الاحتياطات وتجنب الأخطار، والتوجيه للمنظمات ذات العلاقة باتخاذ التدابير والاحتياطيات اللازمة لمواجهة كافة الأخطار.

وأكد فتح كذلك “حرص اللجنة العليا للإغاثة على تقديم الدعم لأبناء تلك المحافظات لمواجهة الأخطار واستعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق الكامل مع كافة المنظمات وستقدم كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات”.

وفي وقت سابق الخميس، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية من “تأثيرات خطيرة” لإعصار “ساجار” المداري، الذي يتجه إلى غرب وجنوب غرب السواحل اليمنية.

وذكر المركز أن الإعصار سيكون مصحوبًا بسحب كثيفة وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سرعتها تتراوح بين 38 – 43 عقد، على محافظات أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن”.

وفي نشرة تحذيرية، دعا المركز المواطنين لعدم الإبحار في المحافظات التي يتجه إليها الإعصار، والحذر من تدفق السيول من الشعاب والوديان، وناشد الجهات الرسمية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتمالات التأثيرات الخطيرة للإعصار.

ويعاني اليمن من تردي مستوى الخدمات في كافة القطاعات، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما قد يزيد من تداعيات الإعصار.