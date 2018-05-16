الحكومة اليمنية توجه بصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.. وهذه مواعيد الصرف

تعتزم الحكومة الشرعية في اليمن صرف مرتبات أفراد الجيش والأمن اعتبارًا من يوم غد الخميس، وفق ما ذكره أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة.

وكشف بن دغر عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن رواتب الموظفين المدنيين وكذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين سيتم صرفهم ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ22 من شهر مايو الجاري.

وأكد بن دغر أنه تم توجيه وزارة المالية للبدء الفوري في عملية الصرف وفق المواعيد التي تم تحديدها.

ونوه رئيس الحكومة اليمنية أن عملية الصرف تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ويعاني ما يقرب من مليون ومائتي ألف موظف يمني من عدم استلام رواتبهم بانتظام أو تأخرها فترات طويلة بسبب شح في الموارد، ونهب جماعة الحوثي ثروات اليمن ومدخراته المالية.