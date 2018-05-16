الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع في صعدة معقل الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، استعادة مواقع جديدة في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثيين، بعد معارك قال إن العشرات من المسلحين الحوثيين قتلوا فيها.

وقال قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، إن “قوات الجيش الوطني بمديرية كتاف نفّذت عملية عسكرية، مباغتة صباح اليوم” على مواقع الحوثيين، وفق وكالة “سبأ” التابعة للشرعية.

وتابع أن الجيش “تمكّن خلال المعارك من تحرير مواقع تلال عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين بمديرية كتاف”.

وأضاف الأثلة، أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادّية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي، حيث قُتل العشرات من مسلحي الجماعة، فيما فرّ آخرون “تحت وقع نيران قوات الجيش”.

وتدور منذ أشهر معارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين في صعدة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.