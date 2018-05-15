بينهم قيادات ميدانية.. الجيش اليمني يُلقي القبض على 70 حوثيًا في الوازعية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من أسر 70 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية في مديرية الوازعية غرب تعز.

ووفق موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش، فقد أكد مصدر ميداني في ألوية العمالقة أن “أبطال الجيش الوطني تمكنوا من أسر أكثر من 70 عنصرًا من عناصر الميليشيات في مديرية الوازعية غرب تعز، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات”.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش تمكن من أسر العناصر الحوثية بعد محاصرتهم، وقطع خطوط الإمداد عنهم من مثلث البرح الاستراتيجي، لافتة إلى أن الحصار الذي أطبقته قوات الجيش الوطني على الميليشيات في مديريتي الوازعية وموزع أجبر الميليشيات على الاستسلام بعد أن فقدت الإمداد من جميع الاتجاهات.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمت بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين في عدد من المناطق على الساحل الغربي، بهدف تحرير محافظتي تعز، والحديدة، من عدد من المحاور.