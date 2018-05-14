أمريكا تمدد حالة الطوارئ المعلنة بشأن اليمن لعام إضافي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ المعلنة بشأن اليمن لعام إضافي، متهمة أعضاء سابقين في الحكومة اليمنية ودولًا بتهديد أمن واستقرار اليمن والأمن القومي الأمريكي.

وقال البيت الأبيض بحسب بيان نشره الموقع الرسمي إنه: “لا تزال إجراءات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وغيرها من الدول التي تهدد سلام اليمن وأمنه واستقراره تشكل تهديدًا غير عادي للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات تشمل عرقلة العملية السياسية في اليمن وعرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011، بين الحكومة اليمنية وأولئك الذين يعارضونها، والذي ينص على الانتقال السلمي للسلطة التي تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني”.

وأضاف: “لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 16 مايو 2012 للتعامل مع هذا التهديد سارية المفعول بعد 16 مايو 2018، لعام إضافي”.

واكتفى البيان بالتأكيد أن هناك شخصيات وأعضاء سابقين في الحكومة اليمنية مازالوا يشكلون تهديدًا لأمن واستقرار اليمن والأمن القومي الأمريكي ويعرقلون العملية السياسية، دون تحديد أسمائهم وهوياتهم.