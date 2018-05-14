مقتل مشرف ميليشيا الحوثي في منطقة الحسينية بمحافظة الحديدة

لقي قيادي حوثي رفيع يوم الإثنين مصرعه مع عدد من مرافقيه في المواجهات الدائرة جنوب منطقة التحيتا في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع إحراز القوات المشتركة بإسناد القوات الإماراتية تقدمًا جديدًا.

وقالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن إن مشرف ميليشيات الحوثي في منطقة الحسينية والذي يكنى “أبو خليل” لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في المعارك التي ما تزال دائرة في منطقة التحيتا جنوب الحديدة.

وتقدّمت القوات المشتركة المؤلفة من قوات المقاومة الجنوبية والتهامية والوطنية بإسناد مباشر من القوات الإماراتية المشاركة بفاعلية ضمن قوات التحالف العربي، يوم الإثنين صوب محافظة الحديدة وتمكنت من تحرير مناطق الفازة والغويرق عقب سيطرتها على ميناء الحيمة.

وذكرت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من اغتنام أسلحة وذخائر تعود للحوثيين في مناطق الغويرق، مؤكدة أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة تقدمت أكثر من 30 كم شمال ميناء الحيمة وباتت على مقربة من المناطق الجنوبية لمديرية التحيتا.

وأعلن قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي العميد ركن عبدالعزيز الشحي يوم الأحد انطلاق عملية عسكرية كبرى لتحرير محافظة الحديدة مع استمرار العمليات في محافظة تعز.