مقتل قيادي حوثي مُقرب من زعيم الجماعة في محافظة الحديدة

قُتل قيادي حوثي يدعى محمد الذويبي، وهو مقرب من زعيم جماعة الحوثي بمحافظة الحديدة في اليمن، وفقًا لمصادر يمنية مطلعة.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”: إن القيادي ينتمي إلى مديرية حيدان بمحافظة صعدة (معقل الحوثيين)، قُتل في المعارك الدائرة بالساحل الغربي.

وأوضحت أن القيادي الحوثي كان يعمل قائدًا حربيًا في منطقة المخا قبل تحريرها، ثم انتقل إلى الساحل الغربي، حيثُ قتل هناك مع العشرات من مرافقيه، بينهم 3 أفراد من أقربائه.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية تركت خلفها جثث قتلاها المنتشرة في الأودية والمناطق الصحراوية بمناطق الحديدة، واكتفت بسحب جثث بعض قادتها من أرض المعارك.

ويُعد الحوثي الذويبي ضمن 5 قادة مقربين من زعيم جماعة الحوثي، ومن أوائل المنخرطين بصفوف جماعة الحوثي الذين لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية في محافظة الحديدة الساحلية.

وتلقى القادة الحوثيون الخمسة تدريبات عسكرية على يد خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ويعتبرون ضمن التشكيلات الأساسية لكتائب “الموت” الحوثية.