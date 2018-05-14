التحالف العربي يفتح تحقيقًا حول السفينة التركية المنفجرة قرب الحديدة

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن التحالف فتح تحقيقًا حول السفينة التركية التي وقع بها انفجار قرب ميناء الحديدة الساحلية.

وكان التحالف أوقف قبل يومين سفينة تركية يُشتبه أنها كانت تحمل شحنة أسلحة ومتفجرات إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه المتمردون.