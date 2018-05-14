نصر الله: الهجوم الصاروخي على “الجولان” مرحلة جديدة في الحرب السورية

ذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الإثنين، أن هجومًا صاروخيًا من سوريا على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، الأسبوع الماضي، مثّل “مرحلة جديدة تمامًا” في الحرب السورية.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني: إن الهجوم الصاروخي أظهر أن سوريا وحلفاءها مستعدون للذهاب “إلى أبعد مدى” للدفاع عن سوريا في مواجهة إسرائيل.

وأضاف أنه “تم إطلاق 55 صاروخًا وبعضها من الحجم الكبير على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل، ودوّت انفجارات ضخمة أجبرت سكان المستعمرات في الجولان على النزول إلى الملاجئ”.

وقالت إسرائيل: إن الهجوم شنه الحرس الثوري الإيراني الذي أسس حزب الله عام 1982، وتقاتل الجماعة الشيعية في سوريا دعمًا للرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت إسرائيل أعلنت أن منظومتها للدفاع الجوي (القبة الحديدية) أسقطت 20 صاروخًا في الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي.