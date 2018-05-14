اليمن.. “قوات طارق” تطلق إذاعة صوت الجمهورية

أعلنت القوات التابعة للعميد طارق صالح أو ما يعرف بـ “حراس الجمهورية”، اليوم الاثنين، إذاعة صوت الجمهورية في الساحل الغربي للوصول إلى أعداد أكبر من اليمنيين في المنطقة التي تحاصرها ميليشيات الحوثي وتفرض عليها تعتيمًا إعلاميًا شاملًا.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من أنصار صالح، إن إذاعة صوت الجمهورية أطلقت من المخا.

ويأتي ذللك مع اشتداد المعارك في الساحل الغربي وتزايد الانتصارات والمكاسب التي حققتها المقاومة الجنوبية والتهامية والمقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح.

وتهدف هذه المعارك إلى التقدم باتجاه مدينة الحديدة وتحريرها من الميليشيات الحوثية، وهو أمر من شأنه الدفع باتجاه إنهاء الحرب في اليمن.