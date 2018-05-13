قوة يمنية مشتركة تسيطر على معقل لـ”القاعدة” في أبين

تمكنت قوات مشتركة من “الحزام الأمني” و”التدخل السريع” بدعم من طيران التحالف العربي، الأحد، من تطهير منطقة “خبر المراقشة” في محافظة “أبين” جنوب البلاد من عناصر “تنظيم القاعدة”، بعد يومين من معارك ضارية.

وقال قائد قوات “الحزام الأمني” في “أبين”، عبداللطيف السيد، في تصريحات صحفية، إن “قوات مشتركة من الحزام الأمني وقوات التدخل السريع سيطرت، اليوم، على منطقة خبر المراقشة والجبال المحيطة، على بعد 120 كم شرق زنجبار، عاصمة أبين”.

وأضاف أن القوات اليمنية، بالتعاون مع طائرات التحالف العربي، قتلت عددًا من عناصر القاعدة، فيما هربت عناصر أخرى إلى المناطق يحتبئون فيها، منها “هريم” و”وادي عذب”.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، في أغسطس/آب 2017، استعادة السيطرة على “أبين”، وطرد عناصر “القاعدة” منها.

وهرب عدد من مسلحي التنظيم آنذاك إلى جبال وعرة، كالسلسلة الجبلية الطويلة الرابطة بين “خبر المراقشة” ومديرية الوضيع.

و”خبر المراقشة” هي موطن القبيلة المنتمي إليها جلال بلعيدي المرقشي، زعيم القاعدة، الذي قتل في غارة أمريكية، يوم 4 فبراير/ شباط 2016، في ضواحي مدينة زنجبار.

وإضافة إلى المواجهات بين القوات اليمنية ومسلحي القاعدة، يشهد اليمن، منذ أكثر من ثلاث سنوات، حربًا بين هذه القوات ومسلحي جماعة الحوثي.

وقال قائد كتيبة “محور البقع” في محافظة صعدة شمال البلاد، المقدم “صالح جفيش”، إن قواته “استكملت اليوم تحرير الخط الدولي الرابط بين سوق البقع ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف، بحسب تصريح لموقع “سبتمبرنت”، التابع للجيش.

وتابع أنه “تم تحرير الخط الدولي بشكل كامل، بعد معارك ضارية، إضافة إلى تأمين منطقة بير السلامي ومحطة التام الواقعتين على الخط الدولي ذاته”.

وأضاف أن “المعارك، التي شاركت فيها مدفعية التحالف العربي، أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيا وجرح آخرين”.

وبتحرير الخط الدولي بين محافظتي “الجوف” و”صعدة”، معقل الحوثيين، يتمكن الجيش اليمني من تأمين تحركاته بين المحافظتين، إضافة إلى سهولة السيطرة على بقية مواقع الحوثيين في الجوف.