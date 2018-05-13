سعياً لحوار شامل.. “الانتقالي الجنوبي” في اليمن يلتقي علي ناصر محمد وعبدالرحمن الجفري

عقدت الهيئة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، لقاءان جمعاها باثنين من أبرز القيادات السياسية الجنوبية، إذ التقت الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية -المسمى الرسمي للشطر الجنوبي قبيل إعلان الوحدة- علي ناصر محمد، و رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر عبدالرحمن الجفري.

يأتي انعقاد تلك اللقاءات بالقيادات الجنوبية السياسية البارزة، تنفيذاً للدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس المجلس، 4 مايو/ أيار الفائت، والذي أشار حينها إلى سعي المجلس إلى اطلاق حوار جنوبي، يشمل الجلوس واللقاء مع أبرز المكونات والقيادات الجنوبية السياسية الأخرى.

وقال عضو الهيئة العليا لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف: “تتوالى اللقاءات بين قادة المجلس الانتقالي مع ساسة وقادة الجنوب، من أجل بلورة الأهداف لما فيه مصلحه الجنوب وأهله في تحقيق استقلاله وبناء دولته الجنوبية الفيدرالية، على كامل ترابه من المهرة وحتى باب المندب”.

ووصف الكاف لقاء الانتقالي بـ الجفري، بقوله: ” اللقاء كان رائعاً ومثمراً مع عبدالرحمن بن علي الجفري”.

من جانبه، قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ جمال بن عطاف، عبر تغريده له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “ومن لم يأتي الينا سنذهب اليه أينما كان”.

والحق بن عطاف تغريدته تلك (هاشتاج):”#انطلاق_الحوار_الجنوبي، مرفقاً إيّاها بالصورة التي جمعت رئاسة الانتقالي الجنوبي، بالرئيس الأسبق علي ناصر محمد، على هامش اللقاء الذي جمعهم صباح السبت.

وفي تغريدة أخرى، قال بن عطاف: “ضمن #انطلاق_الحوار_الجنوبي، الرئيس الزبيدي وأعضاء هيئة المجلس يستقبلون القيادي عبدالرحمن الجفري رئيس رابطة أبناء الجنوب العربي ورافقه القيادي في المقاومة عبدالعزيز الجفري في اطار تعزيز وحدة الصف الجنوبي للاستحقاقات التاريخية القادمة وقد ساد التوافق على مجريات اللقاء”.

وبخصوص لقاء الانتقالي الجنوبي، بـ الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك: “برئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، عقد المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعه الأول بفخامة الرئيس الأسبق للجنوب علي ناصر محمد”.

وأضاف بن بريك، عبر تدوينه له على حسابه الرسمي في (تويتر): “في لقاء إيجابي يعبر عن لحمة الجنوبيين والتفافهم حول قضيتهم الأولى، الهدف الذي يجمع كل الجنوبيين، نثمن عالياً الروح الوطنية الطيبة التي تجلّت في الاجتماع الأول”.