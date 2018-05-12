مقتل قيادي حوثي برتبة لواء في محافظة البيضاء

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، مقتل القائد العسكري، عبدالناصر الجنيدي، خلال معارك مع القوات الحكومية، بمحافظة البيضاء(وسط).

وبينما لم تُشر إلى رتبته العسكرية، قال ناشطون حوثيون إنه “يشغل منصب قائد المحور 119 فى البيضاء، ويحمل رتبة لواء”.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تابعة للقوات الحكومية، إن “الجنيدي مشرف على جبهات ناطع وفضحة (في البيضاء)”.

وأضافت أنه “لقي مصرعه على يد أفراد الجيش بمنطقة فضحة في مديرية الملاجم، مع عدد من مرافقيه في المعارك الأخيرة”.

وتدور منذ أسابيع معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في عدة جبهات بالبيضاء، أحرزت خلالها القوات الحكومية تقدما ملحوظا.