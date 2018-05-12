بعد وصوله إلى مأرب.. قائد عسكري بارز يعلن انشقاقه عن الحوثيين

أعلن مسؤول أمني يمني كبير اليوم السبت، انشقاقه عن مليشيات الحوثي الانقلابية، بعد وصوله إلى محافظة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت صحيفة “عدن الغد” اليومية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ “مدير أمن مديرية مكيراس (بمحافظة البيضاء) العقيد عبدالله صالح معرجي، أعلن انشقاقه عن جماعة الحوثي الإرهابية، بعد وصوله إلى محافظة مأرب”.

وأضافت، أنّ انشقاق المسؤول الأمني، جاء خلال لقائه محافظ محافظة البيضاء صالح بن أحمد الرصاص، الذي رحب بوصوله الى مأرب، داعيًا “كل المغرر بهم إلى ترك المليشيات”.

وأشارت إلى أنّ “معراجي وصل مساء الجمعة، إلى محافظة مأرب مع عدد من المسؤولين المحليين لدى مليشيات الحوثي، بعد فرارهم من محافظة ‎البيضاء، بينهم نجل المحافظ المعيّن من قبل الحوثيين علي المنصوري”.