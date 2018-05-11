التحالف يضبط سفينة تركية يشتبه أنها كانت تحمل أسلحة للحوثيين (صور)

أوقف التحالف العربي سفينة تركية يشتبه أنها كانت تحمل شحنة أسلحة ومتفجرات إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون.

وأفادت مصادر أن قوات التحالف العربي أخضعت سفينة تركية محملة بالقمح للتفتيش، بعدما تعرضت لانفجار خلال اتجاهها إلى ميناء الصليف في مدينة الحديدة اليمنية، لاشتباه كونها تحمل أسلحة للحوثيين.

ونقل موقع العربية نت، عن مصادر (لم يسمها)، أن قائد السفينة التجارية رفض مساعدة قوات التحالف للكشف عن سبب الانفجار.

وتابعت: “فريق التفتيش في التحالف كشف عن وجود آثار انفجار وشظايا داخل السفينة، التي على متنها 23 بحارًا تركيًا، ما استدعى سحبها إلى ميناء سعودي للكشف الكامل على السفينة والتأكد من سبب الانفجار ومن حمولتها”.