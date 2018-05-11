فهد الشليمي لحزب الإصلاح اليمني: حرروا صنعاء بدلًا من “التباكي” على سقطرى (فيديو)

شن المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي هجومًا حادًا على حزب الإصلاح اليمني، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية “حملته الدعائية السوداء ضد دولة الإمارات”؛ داعيًا إياهم إلى النزول وتحرير صنعاء من أيدي الحوثيين بدلًا من “التباكي” على سقطرى.

وقال الشليمي، في فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، الجمعة: “رسالتي اليوم لحزب الإصلاح اليمني وحملته الدعائية السوداء والمغرضة ضد دولة الإمارات التي استشهد أبناؤها وجرحوا على أرض اليمن، وتحديدًا في جنوبه، وساعدوا أبناءه على تحرير 75 % من الأراضي من قبضة ميليشيات الحوثي”.

وأضاف أنّ “حزب الإصلاح يطرح موضوع السيادة ويتباكى على جزيرة سقطرى، ولو تسأل بعضهم عن سقطرى سيقولون إنهم لم يذهبوا إليها ولو مرة واحدة”.

ولفت الشليمي إلى أنّ “هذه الحملة التي يقودها حزب الإصلاح، موجهة ضد الحملات الناجحة على الأرض لهزيمة الحوثيين”.

وتابع: “هذه الحملة موجهة من أقلام في تركيا وماليزيا وقطر، إذا كان فيكم شجاعة وفروسية وقوة وسيادة، فإن سقطرى تبعد عنكم 663 كم، وصنعاء تبعد 60 كم، أرونا هذه الشعارات والفروسية والشجاعة واتجهوا وحرروا صنعاء، وأرونا مراجلكم فيها”.

وقال المحلل الكويتي: إنّ “العميد طارق محمد صالح، اختلفنا معه أو اتفقنا، فإنه رجل، وقد تحرك ولم يجلس، وفي 3 أشهر نفذ عمليات”.

وتابع، موجهًا حديثه لحزب الإصلاح، أنّ “التحالف العربي يصرف عليكم منذ 3 سنوات ولم يرَ منكم شيئًا، تسافرون وتعملون القات في إثيوبيا وترجعون، أولادكم الجالسون في فنادق إسطنبول يشربون (كابتشينو وقهوة) نزلوهم خليهم يحررون عاصمتهم وكذلك الموجودين في ماليزيا”.

وختم بالقول: “(..) الحماس والكلام في الإعلام لم نشاهده ضد الحوثيين، بل على الذين ساعدوكم في تحرير 75% من أراضي اليمن”.