قائد أمني يمني: الإمارات قدمت لنا أسباب النصر

أفاد القائد الأمني اليمني، أحمد قايد الضالعي، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أفشلت مخططًا للإخوان المسلمين في اليمن، الأمر الذي جعلها تتعرض لحملة إعلامية شرسة من قبل إعلام الجماعة.

وقال الضالعي، وهو قائد الحزام الأمني بمحافظة الضالع: “الإمارات مدت لنا أيديها عندما كنا نمر بفترة حالكة، وقدمت لنا كل أسباب الانتصار، من دعم عسكري ومالي وإغاثي مكننا من دحر العدو، وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية قوية”.

ونقلت صحيفة عدن الغد قول الضالعي: “إن الموقف الإماراتي أزعج الإخوان المسلمين، ممثلين بحزب الإصلاح الذي يشن حربًا إعلامية شعواء ضد أبوظبي، ويسعى لتشويه دورها الكبير في عاصفة الحزم”.

وأوضح الضالعي أن “الحملات المسعورة التي كان آخرها حول جزيرة سقطرى لن تكون الأخيرة”، مضيفًا أن الإخوان “خططوا لفكفكة دور التحالف العربي باليمن خدمة للحوثيين”.

وأشار إلى أن “المهمة الموكلة لحزب الإصلاح اليمني بدعم قطري تتمثل في ضرب وتشويه دور التحالف العربي باليمن متمثلًا في الإمارات، لإنهاء عاصفة الحزم وضرب النصر الذي تحقق في المحافظات الجنوبية”.

وبيّن الضالعي أن حزب الإصلاح ركز على محاولة “إغراق جنوب اليمن في الفوضى والانفلات الأمني والإرهاب، الأمر الذي تم إفشاله على يد الإمارات وأبناء المنطقة في وقت مبكر”.