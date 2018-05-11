الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع إستراتيجية غرب ووسط البلاد

أحكمت قوات الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع إستراتيجية في محافظة تعز.

جاء ذلك في إطار حملة عسكرية ضخمة متواصلة باتجاه مديرتي التحيتا والجراحي، جنوب الحديدة، وفق مصدر عسكري.

هذا وسيطر الجيش على مواقع أخرى بمحافظة البيضاء، بعد معارك سقط خلالها 15 حوثيًا، و4 من الجيش، بحسب مصدر محلي.

وقال قائد جبهة الساحل الغربي وألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي، إن “قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي أحكمت سيطرتها اليوم الجمعة، على جبال كهبوب، بما في ذلك مواقع المراقبة العسكرية التي كانت تستخدمها قوات الحوثيين”.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن جبال “كهبوب، كانت عبارة عن نقاط مراقبة عسكرية لدى مليشيات الحوثي، وتتحكم بالطرق المؤدية إلى مناطق كهبوب وعزان والعمري وموزع ومفرق الوازعية”.

وأشار المحرمي إلى أن “السيطرة على تلك المواقع الإستراتيجية غرب تعز من شأنه قطع خطوط الإمداد تمامًا عن الحوثيين في باقي مديريات محافظة الحديدة، خاصة الواقعة منها على الساحل الغربي كالجراحي والتحتيا وزبيد والحسينية والمراوعة”.

بدوره قال مصدر محلي، إن الجيش اليمني سيطر اليوم الجمعة، على مواقع وصفت بالإستراتيجية، بعد معارك أسفرت عن مقتل 15 مسلحًا حوثيًا في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأشار مدير عام مديرية “ناطع” بمحافظة البيضاء مسعد الصلاحي، إلى أن المعارك تجددت اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني والحوثيين في عدة جبهات بالمديرية.

وأضاف أن “الجيش سيطر خلال المعارك على عدة مواقع استراتيجية بينها معسكر فضحة الإستراتيجي في المديرية وجبال القرحا”.

وأوضح الصلاحي أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 مسلحًا حوثيًا، بينهم 3 قيادات ميدانية، وكذا مقتل 4 من أفراد الجيش اليمني.