هادي يشيد بدور السعودية والإمارات في اليمن

أشاد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، بجهود المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة للسلطات الشرعية ضد المتمردين الحوثيين.

ونوّه هادي خلال زيارة لمركز قيادة التحالف العربي، في الرياض، “بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي تضطلع به السعودية والإمارات، وما تقدمه من عون لمصلحة أمن واستقرار اليمن”مؤكدًا على “وحدة الهوية والهدف والمصير المشترك”.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليمنية، استمع هادي خلال الزيارة إلى “شرح وافٍ لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، حيث أشاد بمستوى الكفاءة والتطور التقني الذي وصلت إليه قوات التحالف العربي”.

ويأتي حديث هادي تزامنًا مع إنجاز كبير للتحالف، مع تمكن قوات المقاومة الجنوبية والتهامية والوطنية من تطهير السلسلة الجبلية المطلة على الساحل من المضاربة في لحج إلى البرح في تعز إلى حيس، تمهيدًا لمواصلة التقدم باتجاه مدينة الحديدة بإسناد من القوات الإماراتية ودعم وتأييد ومتابعة من القيادة السعودية للتحالف، والتي تشرف على العمليات اليومية في مختلف الجبهات.