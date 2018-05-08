في اليمن.. استياء حوثي وإخواني من قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني‎

شكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في العام 2015، صدمة مشتركة بين ميليشيات الحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

واكتظت شبكات التواصل الاجتماعي باليمن بمئات المنشورات والتغريدات الصادرة من قيادات وناشطين حوثيين وآخرين من جماعة الإخوان الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من ذلك القرار.

وتزامنت تلك المواقف في اليمن مع مواقف مماثلة لإيران وحزب الله وقطر وتركيا.

وكان الرئيس الأمريكي وقع مساء الثلاثاء قرارًا يقضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في العام 2015 في مدينة لوزان، وأكد أن قرار الانسحاب جاء على خلفية عدم التزام طهران بالاتفاق واستمرار أنشطتها النووية.

وأثار ذلك القرار غضب الحوثيين باليمن، حيث هدد القيادي الحوثي حسن زيد عبر صفحته في تويتر بإطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية صوب المملكة السعودية فيما وصفت القيادية اليمنية الإخوانية توكل كرمان في تغريدة لها قرار ترامب بالخطوة الغبية التي ستزيد من امتلاك إيران للأسلحة النووية.

ويتشارك الانقلابيون الحوثيون وجماعة الإخوان باليمن الكثير من المواقف والتصريحات المناوئة للتحالف العربي، فيما يؤكد مراقبون وتقارير صحفية وجود توافق حوثي مدعوم من إيران، وإخواني مدعوم من قطر بتبادل الأدوار في اليمن.