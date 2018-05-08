بعد اتحادها.. المقاومة اليمنية تنتظر ساعة الصفر لتحرير الحديدة

قالت تقارير صحفية ومصادر ميدانية، إن المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، باتت تنتظر ساعة الصفر لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة اليمنية، لتطهير ما تبقى من الساحل الغربي لليمن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، إن غرفة عمليات مشتركة تشرف عليها قوات التحالف العربي، تنتظر ساعة الصفر لانطلاق “معركة الخلاص”.

وأكدت المصادر، أن هذه التشكيلات العسكرية أصبحت جاهزة لاقتحام مدينة الحديدة لتحريرها من مليشيا الحوثي.

وأوضحت تلك المصادر، أن إطلاق عملية تحرير الحديدة، جاءت بعد أن نجحت المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح والمقاومة الجنوبية ممثلة في ألوية العمالقة، في تطهير مثلث البرح ومفرق الوازعية، حيث مكنتها هذه الخطوة من قطع طرق إمدادات الميليشيات.

وقد تحققت هذه النجاحات، بعد أن أطلقت قوات المقاومة الوطنية والتهامية والجنوبية، منذ فترة وجيزة، عملية ضخمة على محور الساحل الغربي، تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات ومروحيات الأباتشي التابعة للقوات الإماراتية ضمن التحالف العربي، نجحت على إثرها في تحقيق تقدم مكنها من انتزاع مناطق وجبال استراتيجية من المليشيات الحوثية.