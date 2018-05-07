بالصور.. شاهد مقر الرئاسة اليمنية في صنعاء إثر قصفه من طيران التحالف 

نشرت وسائل إعلام يمنية اليوم الإثنين، صورة لمقر رئاسة الجمهورية في منطقة التحرير في صنعاء، عقب غارات جوية لطائرات التحالف المساند للشرعية.

وتظهر الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، عبر الصحف المحلية، ومنصات التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق في المبنى، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأفادت تقارير إخبارية أن القياديين البارزين في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، كانا يتواجدان في المبى لحظة تعرضه للقصف.