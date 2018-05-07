التحالف العربي يستهدف محمد علي الحوثي ومهدي المشاط في صنعاء

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن طائرات التحالف العربي، المساند للشرعية في اليمن، استهدفت قياديين بارزين في جماعة الحوثيين، بالعاصمة صنعاء.

وحسب المصادر فإن القياديين هما “محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، حيث كانا في مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة التحرير بصنعاء وقت تنفيذ غارات التحالف العربي”.

وقال شهود عيان “إن الغارات تسببت بدمار جزئي للمقر، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد أعدادهم أو هوياتهم”.

ولم تكشف المصادر مصير القياديين، إلا أنها قالت “إن مسلحي الجماعة انتشروا في شوارع صنعاء، في حالة استنفار بعد غارات التحالف العربي على مقر رئاسة الجمهورية”.