الحوثيون يمنعون قيادات بحزب صالح من السفر إلى عُمان للقاء المبعوث الأممي

أفادت تقارير إخبارية محلية، اليوم الأحد، أن الحوثيون رفضوا طلبًا من مؤتمري صنعاء للسماح لهم بالسفر للقاء المبعوث الأممي مارتن جريفيث بالعاصمة العُمانية مسقط.

ونقلت التقارير عن مصادر في العاصمة صنعاء، قولها إن الحوثيين “منعوا وفدًا من قيادات مؤتمر صنعاء من السفر إلى العاصمة العُمانية مسقط للقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث مؤخرًا”.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، “أن مسقط عرضت إرسال طائرة خاصة لنقل قيادات من مؤتمر صنعاء للقاء المبعوث الأممي، بناء على طلب الأخير بعد تعثر زيارته إلى صنعاء للمرة الثانية، غير أن الحوثيين رفضوا الطلب، بحجة أن ناطقهم محمد عبدالسلام يكفي لنقل وجهة نظرهم”.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يخشون “خروج قيادات المؤتمر من صنعاء، وانضمامها للشرعية”. وكان المبعوث غريفيث قد زار مؤخرًا مسقط والتقى هناك ناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام.