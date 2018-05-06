الجيش اليمني يقتحم معاقل للحوثيين في صعدة ويبشر بـ”مفاجآت”

أعلنت القوات اليمنية، الموالية للشرعية اقتحام أحد معاقل مليشيات الحوثي في محافظة صعدة، بإسناد من قوات التحالف العربي، إذ بشرت بمفاجآت ستفصح عنها في الساعات المقبلة.

وقال الموقع الرسمي للجيش الوطني إن قواته “تمكنت من التقدم إلى منطقة العطفين، في مركز مديرية كتاف بصعدة، وسيطرت على كافة الطرق والمناطق المؤدية إليها”.

وأكد الموقع بأن القوات المشتركة “قتلت أكثر من 20 شخصًا، بينهم قيادات ميدانية في صفوف مليشيا الحوثي، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى”، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة “ستحمل الكثير من المفاجآت”.